Territori sotmet a informació pública el reglament de ports i de transport en aigües marítimes

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sotmès a informació pública el projecte de reglament que desenvolupa de la Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals.
Amb la publicació en el DOGC, s'obre un període d'un mes perquè la ciutadania interessada pugui presentar observacions, propostes de millora i altres al·legacions al text, informa el departament en un comunicat aquest divendres.
El nou reglament desenvolupa el marc organitzatiu i de gestió del sistema portuari català, i estableix el règim jurídic del transport de persones passatgeres per aigües marítimes i continentals.