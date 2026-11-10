Terrassa (Barcelona) transformarà l'antiga empresa Filicolor per acollir 68 habitatges

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
La comissió territorial d'urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona ha aprovat la modificació del planejament de Terrassa (Barcelona) per la qual es transformarà l'espai que ocupava l'empresa Filicolor en una illa residencial amb 68 habitatges.
Del total d'habitatges, 25 seran protegits, els baixos podran acollir activitats econòmiques i el centre de l'illa es convertirà en un "gran espai verd al voltant de la xemeneia de la primigènia fàbrica tèxtil", informa el Departament de Territori en un comunicat aquest dimarts.
El canvi del pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) aprovat modifica el pla de millora urbana (PMU) existent a l'illa, i incrementa en 6 el nombre d'habitatges de protecció oficial previstos, fins a un 36,8% del total.