GIRONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha demanat al PP català "un esforç extra" per aconseguir a Catalunya els escons que no va obtenir el 2023 i que van impossibilitar la investidura d'Alberto Núñez Feijóo, especialment a Girona i Lleida, on els populars es van quedar sense representació al Congrés.
"Si ens posem les piles, els quatre escons que ens van faltar fa quatre anys estan aquí, en aquesta comunitat autònoma", ha dit en un acte a Girona aquest dilluns al costat del president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, i la candidata al Congrés per Girona, Diana Moya.
Tellado ha subratllat que cada escó de Catalunya "és un escó més perquè Feijóo governi amb força i un escó més per tirar a Sánchez de la política nacional" i ha afirmat que, després de guanyar el debat, al líder popular li toca ara guanyar a les urnes.
TITLLA A SÁNCHEZ D'"AMORAL"
El secretari general ha carregat contra el president del Govern espanyol per dir a la seva entrevista a 'Salvados' aquest diumenge que està en contacte permanent amb l'expresident José Luís Rodríguez Zapatero: "Fixeu-vos en la degradació moral que suposa una afirmació com aquesta".
"El PSOE ha perdut tota la vergonya, el PSOE ha deixat de ser un partit en el qual algú es pugui sentir representat per convertir-se en el bagul de les misèries morals, polítiques i de corrupció del nostre país", ha agregat.
També sobre Sánchez, ha afirmat "amb el seu silenci l'única cosa que està fent és donar per bo" el relat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en la seva entrevista en 'El Mundo'.
"No és cap sorpresa, nosaltres ja coneixíem a Sánchez i ja vam advertir des del minut u el que podia passar amb aquest amoral. Coneixem bé i des de fa molt temps al personatge", ha subratllat.
"CONVERTIR EL CABREIG" EN IL·LUSIÓ
Tellado ha afirmat que el president del Govern "ha fet molt mal a aquest país, ha estat un llast absolut per a Espanya" i ha assegurat que el PP va a iniciar una reconstrucció nacional del que, ha dit, s'ha destruït.
En aquest sentit, ha cridat a "convertir el cabrejo natural de la gent contra un Govern nefast en il·lusió pel govern que arriba" i a explicar l'alternativa i les propostes del PP perquè Feijóo arribi a la Moncloa.
Així mateix, ha acusat els socialistes d'estar "disposats a tot amb tal d'evitar l'alternança política", i ha demanat concentrar el vot en la candidatura del PP, també apel·lant a persones que no han votat al PP mai.
I ha conclòs: "Hi ha eleccions que canvien governs i després hi ha eleccions que canvien el curs de la història dels països. Les eleccions del proper diumenge són d'aquestes".