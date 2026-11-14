El telèfon d'atenció ciutadana 012 de la Generalitat comença a operar en cap de setmana

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'atenció ciutadana 012 de la Generalitat comença aquest dissabte a operar també en cap de setmana, de manera que estarà disponible tots els dies, informa el Govern en un comunicat.
Concretament, el servei funcionarà els dissabtes i diumenges no festius de 9 a 20 hores, mentre que de dilluns a divendres es mantindrà de 8 a 22 hores, horari en què la ciutadania pot rebre l'atenció d'agents per a tràmits i dubtes en un servei telefònic que, des del juliol del 2024, és gratuït.
Amb aquesta aposta, es resol una "anomalia", segons el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, que ha emmarcat la mesura en el pla de reforma de l'administració del Govern que pilota el seu Departament.
"El cap de setmana és quan la gent té temps, quan estàs amb la teva família, quan sorgeix el moment de fer un tràmit. Per tant, resolem l'anomalia que el 012 no estigués disponible els dissabtes i diumenges", ha expressat.
Actualment formen part del 012 un total de 350 agents que informen i acompanyen la ciutadania en l'ús de serveis digitals, per fer tràmits amb l'administració de la Generalitat, pagar impostos, sol·licitar cita prèvia amb oficines presencials i resoldre dubtes sobre serveis públics de la Generalitat.
CADA COP MÉS DEMANDA
El 012 és un servei cada vegada més utilitzat, segons les dades de la Generalitat: entre gener i octubre del 2026 va atendre 2.251.955 trucades, 323.747 més que en el mateix període del 2025 (un 16,8% més), i prop de les 2.322.402 trucades de tot el 2025.
El 2017 atenia aproximadament 1,25 milions de trucades a l'any, i des d'aleshores gairebé cada any ha augmentat la seva activitat, fins a consolidar-se des del 2024 per sobre dels 2 milions de trucades anuals.
PER TIPUS DE CONSULTA
Per àmbits, la majoria de consultes aquest 2026 han estat sobre societat, ciutadania i famílies (400.657), seguides de mobilitat i transport (314.625) i economia (213.660).
La consulta més realitzada és sobre la Renda garantida de ciutadania, amb 83.738 atencions, seguida de qüestions sobre embargaments o deutes (56.795), reconeixement del grau de discapacitat (44.068), entre d'altres com els ajuts al lloguer, les beques educatives o les prestacions socials, per sobre de les 30.000 en el que portem del 2026.