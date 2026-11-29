BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
Els col·legis electorals a Catalunya han tancat a les 20 d'aquest diumenge com estava previst, després d'11 hores oberts des de la que han obert, en unes eleccions generals que elegeixen 48 diputats i 16 senadors.
Catalunya ha disposat de 2.674 col·legis amb 9.076 taules: Barcelona 1.613 col·legis i 6.548 taules; Tarragona, 359 i 1.072; Girona, 389 i 894; Lleida, 313 i 562.
Un total de 5.926.487 catalans estaven cridats a les dissetenes eleccions generals a Espanya (223.028 més que en els comicis del 23 de juliol del 2023) i la participació a les 18 hores era del 66,54%.