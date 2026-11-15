Sirera acusa Collboni de gastar 800.000 euros a "vigilar el que els ciutadans diuen"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticat la decisió de l'alcalde Jaume Collboni de contractar per 800.000 euros una empresa que rastregi xarxes socials i identifiqui el que considera narratives falses sobre el consistori i demanar rectificacions, perquè "vol vigilar el que els ciutadans diuen".
Sirera afirma aquest diumenge en un comunicat que és un "atemptat contra la llibertat d'expressió ja que suposa una ingerència a fiscalitzar les opinions dels ciutadans".
El popular demanarà l'expedient complet de contractació i acudirà a la Sindicatura de Greuges de Barcelona, a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i als òrgans competents en contractació pública perquè examinin la legalitat del servei.
Sirera constata que en països com França i el Regne Unit hi ha mecanismes contra campanyes de desinformació i ingerències estrangeres, però "Collboni vol vigilar el que els ciutadans diuen sobre el seu propi Ajuntament", i considera que aquesta diferència és preocupant.
Ha insistit que "una informació pot ser veritable o falsa, però una opinió no pot considerar-se desinformació simplement perquè no agrada a l'alcalde", i ha exigit a l'alcalde garantir que cap opinió política legítima no serà objecte de vigilància.