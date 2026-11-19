BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2027 del SIL Barcelona tindrà la innovació com a eix, a més de comptar amb novetats en la imatge i el 'look and feel', noves àrees d'exposició, noves formes de participació i l'ampliació del seu ecosistema.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ho ha explicat aquest dimecres en una jornada de 'networking' celebrada amb empreses i professionals del sector, informa en un comunicat.
La trobada es farà del 9 a l'11 de juny al recinte Gran Via de Fira de Barcelona i hi participaran empreses de cinc grans blocs: IA i transformació digital; logística intel·ligent i automatització; sostenibilitat; ecosistema i institucions, i talent i emprenedoria innovadora.
La directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha explicat que "destaca un nou llenguatge visual dinàmic i flexible, en què les formes, la llum i els colors evolucionen, reflectint un sector en constant innovació".
La voluntat del CZFB també és ampliar el perfil de visitant, entre els quals hi ha directius i decisors de la cadena de valor de la logística, a més de càrrecs 'C-Level', directors funcionals i proveïdors tecnològics amb capacitat real d'inversió, decisió i implementació de projectes.