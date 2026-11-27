BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
La segona convocatòria de 'More Than a Hack', la 'hackaton' de Barça Innovation Hub i Mobile World Capital Barcelona, ha rebut 6.816 registres procedents de 135 països i territoris, el doble de la participació de la primera edició, informa MWCapital en un comunicat aquest divendres.
Àsia concentra el nombre més alt de registres, amb 2.656 (39%), seguida d'Europa, amb 1.998 (29,3%); Amèrica, amb 1.281 (18,8%); Àfrica, amb 811 (11,9%), i Oceania, amb 70 (1%).
Del total, s'han seleccionat 20 equips finalistes que reuneixen 100 desenvolupadors de 12 nacionalitats, i que aniran a Barcelona entre l'1 i 3 de març per completar la competició, en el marc del Talent Arena 2027.