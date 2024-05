Schleicher (OCDE) veu una "bretxa creixent" entre l'educació i l'ocupació a Catalunya

"Espanya està en el punt en què afegir més recursos no té un retorn obvi"



BARCELONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -

El director d'Educació de l'OCDE, Andreas Schleicher, ha advertit d'una "bretxa creixent" entre les aspiracions dels estudiants a Catalunya i les necessitats del mercat de treball.

Així ho ha dit aquest dijous durant la seva intervenció en la taula rodona 'L'educació com a palanca per a la productivitat' de la 39a Runió del Cercle d'Economia --que se celebra al Palau de Congressos de Catalunya des de dimecres i fins divendres--, al costat de la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Àngels Fitó, i el director general del campus d'HP a Barcelona, Ramon Pastor.

Schleicher ha opinat que els resultats de Catalunya en l'informe del Programa Internacional per a l'Avaluació d'Estudiants (PISA) 2022 i del conjunt d'Espanya mostren una "caiguda a nivell de resultats, no dràstica, però és una tendència en el món Occidental".

No obstant això, ha valorat que Espanya mostra un "conjunt bastant equilibrat" entre els resultats acadèmics i altres habilitats com la fortalesa de les relacions socials.

El director d'Educació de l'OCDE ha assegurat que la pandèmia "va ser una petita part de la caiguda", mentre que ha destacat l'impacte de la tecnologia, que a parer seu obre la porta a impulsar la personalització però alhora ha tingut un impacte negatiu en la capacitat d'atenció dels estudiants.

MÉS RECURSOS

Per revertir la tendència a Espanya, Schleicher ha considerat que l'Estat "està en el punt en què afegir més recursos no té un retorn obvi", així que ha posat l'accent en com s'inverteixen i, en el mateix sentit, tampoc no s'ha mostrat partidari d'augmentar les hores lectives.

En canvi, ha optat per donar confiança als alumnes en la possibilitat de millora --n'ha dit creixement de la mentalitat--, per incrementar la productivitat del sistema educatiu --l'aprenentatge obtingut amb les mateixes hores-- i treballar en la qualitat dels professors i la naturalesa de l'aprenentatge.

Schleicher ho ha exemplificat preguntant-se de manera retòrica si, a classe de matemàtiques, els alumnes aprenen fórmules o bé a raonar com un professional: "Continuem ensenyant la gent a creure el que hi ha al manual i no a qüestionar-ho", ha lamentat, una qüestió que ha tornat a estendre al conjunt del món Occidental.

Respecte a la diferència entre centres públics i privats, ha sostingut que "no hi ha una variabilitat gaire gran entre el rendiment de les escoles".

ÀNGELS FITÓ

La rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Àngels Fitó, ha defensat que el sistema educatiu espanyol afronta "problemes financers" pel nivell de recursos que rep, però ha convingut que no és l'únic punt de millora, sinó que --en les seves paraules-- és afrontar un problema holístic.

Ha sostingut que "és impossible dependre únicament dels nous graduats" per afrontar les transicions digital i econòmica, per la qual cosa ha criticat tres premisses que veu imperants en la societat i errònies: que l'educació superior s'adreci a persones de 18 anys, que els itineraris educatius siguin lineals i el rebuig de la tecnologia (que ha optat per integrar).

RAMON PASTOR

El director general del campus d'HP a Barcelona, Ramon Pastor, ha explicat que el món del treball requereix perfils que tinguin un coneixement molt profund de la tecnologia, però alhora capacitat d'adaptar-se a nova informació i àrees de coneixement: "Bàsicament, a construir a sobre d'això".

Ha lamentat que "una especialització molt precoç" com la que a parer seu hi ha avui dia pot ser problemàtica perquè repercuteix negativament en les bases de tecnologia i ciència que tenen els alumnes.