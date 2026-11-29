MADRID, 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, ha apel·lat aquest diumenge a una mobilització "èpica" a les urnes de cara a la jornada electoral d'aquest diumenge, 29 de novembre, i ha cridat els ciutadans a votar "en massa" per esvair els "bulos" sobre un possible frau electoral.
Així ho ha manifestat Sánchez en declaracions als mitjans de comunicació després d'exercir el seu dret a vot al voltant de les 9.15 hores al Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo (Madrid).
"Hi ha una mobilització èpica, això és el que jo estic veient i olorant. Serà una de les participacions més altes de la democràcia i això ja és important", ha afirmat Sánchez, que també ha demanat que es reconegui el resultat electoral. "Tenim un sistema net, garantista i que expressarà de debò quina és la voluntat dels ciutadans", ha subratllat.
Sánchez ha assegurat que el poder més gran en democràcia "és el vot" i ha animat la ciutadania a "mobilitzar-se, participar i votar pel futur del país". "Avui és el dia en què el nostre país decidirà quin futur vol per als pròxims 4 anys. Com més gran sigui aquesta mobilització i aquesta participació millor es veurà reflectit el sentir i la voluntat dels ciutadans en el pròxim parlament i més força tindrà el govern per continuar fent les seves polítiques durant els pròxims 4 anys", ha afegit.
Així mateix, ha destacat l'interès que han despertat els debats i les propostes dels partits durant la campanya, un fet que, segons el seu parer, demostra que Espanya té una "democràcia sana i consolidada", en la qual els ciutadans es comprometen.
Finalment, Sánchez ha explicat que passarà la resta de la jornada amb la seva família, amb la qual té previst menjar una paella, abans d'esperar l'escrutini electoral.