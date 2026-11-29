MADRID 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, seguirà des del palau de La Moncloa l'inici de l'escrutini de les eleccions generals d'aquest diumenge.
Com ja va passar en les generals del juliol del 2023, el cap de l'executiu ha optat per analitzar els primers resultats des de la seva residència habitual i deixar per més endavant la decisió d'anar o no a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid.
Tot just després de tancar les urnes a Ferraz es troba l'equip de la Secretaria d'Organització del PSOE, encapçalat per Rebeca Torró; la sotssecretària general, María Jesús Montero, i la presidenta del partit, Cristina Narbona, segons han indicat fonts socialistes.
En les anteriors eleccions, el president espanyol va arribar a la seu dels socialistes poc abans de les 23.00 hores per seguir el desenllaç d'una nit electoral que en aquell moment era molt ajustada i que, finalment, li va permetre reeditar el mandat gràcies al suport dels partits nacionalistes.
Sánchez va entrar aquella nit a Ferraz provinent de La Moncloa i amb prop del 90% del resultat escrutat, quan ja hi eren des de feia hores diversos ministres.