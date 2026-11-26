BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha cridat a treballar perquè la mitjana de treballadors de les pimes passi dels actuals 3-4 a entre 6 i 7.
Ho ha dit aquest dijous en una taula rodona al costat del director del Barcelona Supercomputing Center (BSC), Mateo Valero, i la consellera delegada de Natura Bissé, Verónica Fisas, en el 25è Congrés CEDE, que se celebra al Palau de Congressos de Catalunya.
Sánchez Llibre ha dit que, si s'aconsegueix, el producte interior brut (PIB) creixeria un 6%, es crearien 270.000 llocs de feina, la recaptació d'impostos s'incrementaria en 4.000 milions d'euros i la massa salarial, en 8.800 milions d'euros.
Valero, per la seva banda, ha assegurat que Europa ha d'impulsar el desenvolupament de xips propis que, entre altres coses, es puguin fer servir en superordinadors i en centres de dades.
Ha assegurat que les actuals són "unes condicions úniques per a Europa per realment donar suport al disseny de xips".
DIFERENCIAR-SE
Fisas ha explicat que el gran repte de les empreses és diferenciar-se de la resta i "tangibilitzar" els valors propis a l'hora de crear una marca.
"Ser tu mateix crec que és molt important. Et permet, crec jo, tenir una conversa molt més emocional amb el consumidor", ha explicat.