Sánchez farà campanya a Pamplona, Albacete, Barcelona i tancarà a Madrid amb el lema 'Vota amb força'

Alberto Paredes - Europa Press
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, celebrarà els mítings per a les generals del 29 de novembre a La Rioja, Pamplona, Albacete, Barcelona i a Madrid, on durà a terme almenys dos actes, la presentació del programa electoral aquest diumenge a Alcorcón i el tancament el divendres 27.
Sánchez, que ha triat el lema 'Vota amb força', arrenca la campanya oficialment aquest dijous en un acte a Sevilla, el divendres 13 farà doblet a Arnedo (La Rioja) i Pamplona i l'endemà volarà a Palma per a un altre acte amb els militants, segons indiquen fonts de Ferraz.
El diumenge 15, a Alcorcón, els socialistes presenten oficialment el programa amb el qual concorren a les generals i durant les dues setmanes següents hi haurà un seguit d'actes pràcticament diàriament que la direcció socialista anirà desvelant pròximament.
És pràcticament segur que Sánchez aterrarà a Barcelona, probablement el dimarts 24, i a Albacete, on Sánchez compartirà escenari amb el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, el seu principal crític dins el partit. El míting de clausura de campanya serà a la Comunitat de Madrid, segons confirmen les fonts esmentades.
CARA A CARA AMB FEIJÓO, DIMECRES O DIJOUS
Encara hi ha serrells per acabar de tancar a última hora per quadrar els mítings amb altres entrevistes i debats electorals que finalment es duran a terme a l'Acadèmia de Televisió.
Aquest divendres hi ha una reunió amb els organitzadors en la qual participarà la secretària d'Organització, Rebeca Torró, en què es negociaran les dates tot i que el cara a cara entre Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, té molts números de celebrar-se dimecres o dijous de la setmana vinent (18 o 19 de novembre).