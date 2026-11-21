PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE), 21 (EUROPA PRESS)
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha dit aquest dissabte que la del PSOE és l'"única papereta" que pot "frenar" la "involució" i la "mala educació" de la dreta, per la qual cosa ha instat a votar "amb força" per perseverar en els avenços.
"Si fins i tot el Papa ha votat, com no hem de votar nosaltres?", s'ha preguntat davant d'unes 3.000 persones que han omplert el terrero de lluita de Puerto de la Cruz --la meitat des de fora el van seguir en pantalla gegant--.
Ha dit que com han de "voler per a Espanya" el que els dirigents ultradretans han aconseguit als Estats Units, el Brasil o l'Argentina i ha reivindicat la "bona política" del seu Executiu, que ha exemplificat en la revaloració de les pensions, la pujada de l'SMI en un 75% o el decret d'habitatge que impedeix desnonaments a persones vulnerables.
Sánchez ha retret al PP i Vox que representen una "única involució, no dues dretes" i, tot i que ha destacat que Espanya serà aquest any el país que més creixi de la UE, no es conforma i cal treballar perquè la riquesa es distribueixi entre tota la societat.
En aquest sentit, ha comentat que "la bandera" d'aquestes eleccions és la del "vermell del PSOE" i no la dels qui abanderen la tornada al "blanc i negre", remarcant que està "orgullós" d'haver multiplicat per cinc el finançament a la dependència o que la guardiola de les pensions tingui 20.000 milions.
Per això ha defensat la pròrroga de l'impost a la banca, que s'aprovarà en el proper Consell de Ministres i la recaptació del qual es destinarà a la construcció d'habitatge protegit per ajudar a resoldre un dels majors problemes del país. "Han de ser els primers", ha comentat.
El president s'ha preguntat "quin canvi" representa el líder de Vox, Santiago Abascal, ja que "amenaça" amb la derogació de la llei d'eutanàsia, "retallar" el dret a l'avortament o obrir el debat sobre la "salut de les pensions" quan la dreta al Paraguai ha fet fallida de la banca.
Ha tornat a demanar un 75% de participació perquè la majoria progressista sumi 176 escons i ha ironitzat amb el fet que el PP va dir que "acabaria amb els insults" quan arribés a La Moncloa i ho farà "quan perdi les eleccions".
En aquest sentit, ha assenyalat que també és "mala educació dir càncer a les baixes laborals", utilitzar els impostos dels madrilenys per a un "aticàs" per a la presidenta de la comunitat autònoma, titllar de "màfies" els sindicats o dir que exercir el dret a la vaga general és un "disbarat".
Ha dit que no sap "què ha votat el Papa" als Estats Units però sí que coincideix a reconèixer els drets de les persones migrants i combatre els tecnooligarques i el canvi climàtic, i ha incidit que el 2023 els socialistes van ser "els primers" a frenar la ultradreta i ara els toca una altra vegada després de les eleccions del Brasil o les de mig mandat als Estats Units.