MADRID 19 nov. (EUROPA PRESS) -

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha reclamat avui el vot en les eleccions del proper 29 de novembre amb l'anunci d'un bo jove d'esport de 200 euros a l'any.

Ho ha anunciat en un video penjat al seu compte de la xarxa X, en el qual apareix amb una samarreta de l'equip Estudiantes, del qual va formar part quan era jove, amb el número 14.

"Si tens entre 18 i 25 anys tinc una proposta per a tu, el bo jove d'esport de 200 euros a l'any perquè res t'impedeixi practicar el teu esport preferit", anuncia el candidat socialista a la presidència del Govern central amb una pilota de bàsquet a la mà.

"Així que ja ho saps, el pròxim 29 de novembre, tothom a votar", conclou mentre sona una cançó que repeteix la mateixa frase.

En el text de la publicació a X, Pedro Sánchez afirma que s'està marcant un triple amb el seu programa electoral però no inclou la mesura de manera específica, només s'informa genèricament que es reforçarà el bo cultural.