Sánchez defensa la bona política davant "la mala educació", la "involució" i la "motoserra" del PP i Vox

Javier Fernández - Europa Press
PALMA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, ha reivindicat aquest dissabte "la bona política" que han dut a terme els socialistes en els últims vuit anys davant "la mala educació" que considera que practiquen el PP i Vox, i ha cridat a omplir les urnes el pròxim 29 de novembre per frenar la "involució" i la "motoserra" que, a parer seu, representen tots dos partits.
Així ho ha proclamat durant el míting que ha ofert a Palma de Mallorca al costat de l'actual presidenta del Congrés i cap de llista del PSOE per les Balears, Francina Armengol, en un recinte bolcat amb el seu líder, al qual han dedicat un cartell amb la llegenda 'La Peter lo peta' que el mateix candidat ha mostrat orgullós als assistents.
Vestit com ve sent habitual amb la samarreta amb el lema del PSOE per a aquests comicis 'La Força de la Gent', Sánchez ha començat el seu discurs contrastant "la bona política" del seu partit davant la "mala educació" d'Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, als quals ha acusat d'intentar "imposar" l'"insult", el "soroll" i la "manca d'arguments" a aquells que, com el PSOE, plantejaven solucions als problemes.
CRÍTIQUES A AYUSO PER ANOMENAR "ESCOMBRARIES" ELS SINDICATS
Per a Sánchez, "la bona política" és proposar solucions, apujar el Salari Mínim Interprofessional (SMI), revaloritzar les pensions o apostar per una reforma laboral que ha propiciat que actualment hi hagi 22,6 milions d'afiliats a la Seguretat Social, mentre que "la mala educació" és "anomenar càncer les baixes laborals, com fa Feijóo", veure'l al costat d'Abascal assegurar que revisaran les polítiques de gènere per ser una despesa "supèrflua" o anomenar "escombraries" els sindicats, com va fer la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.
"La bona política dona els seus fruits i la mala educació la hi deixem a aquells que diuen 'm'agrada la fruita'", ha resumit Sánchez --de nou en al·lusió velada a Ayuso--, que ha clamat per una participació del 75% el pròxim dia 29 perquè els socialistes puguin assolir una majoria absoluta que permeti frenar el que representen Feijóo i Abascal, és a dir, la "involució" i la "motoserra".
"Representen els mateixos insults, les mateixes mentides, les mateixes retallades que la família a la qual pertanyen, que és la internacional ultradretana liderada per Trump, Milei, Bolsonaro, Le Pen, Meloni i Orban", ha denunciat el líder socialista, abans de preguntar als seus si volen per a Espanya el que no volen per al món.
Sánchez s'ha mostrat convençut que el pròxim 29 de novembre Espanya vencerà la "involució" de Feijóo i Abascal, als quals ha criticat per no haver aprofitat aquests anys per preparar la seva alternativa.
En concret, a Feijóo li ha retret que suspengui en anglès, "perquè no s'ha esforçat", o economia, "en confondre prima de risc amb tipus d'interès", per sentenciar que al final "serà veritat que no és president perquè no vol".
Amb tot, ha desitjat que almenys el candidat del PP aconsegueixi aprovar Educació per a la Ciutadania i accepti el dia 29 que el PSOE guanyarà les eleccions.
ABASCAL: "UN ULTRA QUE NO S'ARRUGA"
L'aspirant del PSOE ha carregat també contra Abascal, al qual ha recriminat que no parli de pensions perquè "no és economista", que no vagi a programes "on no controli el públic" o que rebi una carta de suport del "més selecte" d'Europa, com Orban, Le Pen o Salvini. "Abascal representa un ultra que no s'arruga, no l'Espanya que matina", ha postil·lat.
Davant d'això, Sánchez ha insistit en la seva promesa de blindar les pensions i la seva revalorització a la Constitució, ha contrastat que Abascal aspiri a ser "vicepresident" d'un Govern de Feijóo davant la seva aposta per Carlos Cuerpo i ha demanat el vot d'aquells que "de veritat" volen "més Europa".
"Volem una Europa formada per un Govern que digui 'no' a la guerra de Trump a l'Iran i 'sí' als drets humans dels palestins i a la llibertat d'Ucraïna a triar el seu camí, o que no gasti el 5% del PIB en Defensa", com demana el president dels Estats Units, ha assenyalat.
Durant la seva al·locució, el president ha fet un repàs de les fites del seu Govern que el fan sentir "orgullós", entre les quals ha citat l'augment dels permisos de paternitat i maternitat, l'increment de l'SMI, els ajuts a la dependència, les beques o les places d'FP o els resultats que està donant la seva aposta per les energies renovables.
LA POLÍTICA D'HABITATGE DE FEIJÓO: "RIURE'S DE LA GENT"
I, encara que ha indicat que "queda molt per fer", no s'ha oblidat en aquest repàs del conegut com a 'decret Maricarmen', aprovat aquest dijous per la Diputació Permanent del Congrés amb el vot en contra del PP i Vox, als quals ha preguntat quina objecció tenen per donar suport a mesures que són "de sentit comú".
En aquest punt, Sánchez ha denunciat que Feijóo "avali" la compra de l'"aticàs" del Govern madrileny i voti en contra de l'esmentat decret d'habitatge. "La seva política d'habitatge és riure's de la gent, i això no ho permetrem", ha asseverat.
També ha censurat Feijóo per tenir "una memòria curta", en insistir que no sabia que Marcial Dorado era "narcotraficant" i que devia ser "l'única persona a Galícia que desconeixia qui era Marcial Dorado", ha comentat.
El mateix ha fet amb Abascal, al qual en el seu cas ha tirat en cara que hagi dit en una recent entrevista que no té posició sobre Francisco Franco però asseguri que "Sánchez és un dictador". "Aquells que no tenen posició sobre Franco resulta que volen derogar la Llei de Memòria Democràtica i han impedit que els nets dels republicans a l'exili puguin votar a les eleccions", ha dit.
Sánchez ha conclòs assegurant que el PSOE guanyarà el Congrés i el Senat el pròxim 29 de novembre, però ha arengat els seus a mobilitzar-se per arribar a un 75% de participació que faciliti que els almenys 176 escons per a una majoria absoluta socialista permetin els avenços socials que necessita Espanya. "Us demano suar la samarreta fins a l'últim moment i votar amb força per guanyar i governar quatre anys més", ha proclamat.