Iñaki Berasaluce - Europa Press - Arxiu
BILBAO, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, assegura que "un futur acord de Govern" entre EH Bildu i el PSE a Euskadi "no està sobre la taula", alhora que afirma que els socialistes aspiren a "liderar més institucions i no a cogovernar-les amb el PNB".
En una entrevista al diari 'El Correo', recollida per Europa Press, Sánchez, davant les enquestes que donen a EH Bildu com la força més votada del País Basc en unes generals, destaca que els socialistes tenen "una entesa estratègica amb el Partit Nacionalista Basc", que creu que "està sent bona per a Euskadi i també per a Espanya".
En relació amb EH Bildu, assenyala que al Parlament han tractat sempre d'"articular majories a favor de polítiques que beneficiïn la gent" i això significa, segons afegeix, "revaloritzar les pensions, augmentar les beques o fer una aposta decidida per la formació professional". "El Parlament és el que és, és el que decideixen els ciutadans, i la clau està a articular polítiques d'entesa a favor de la gent", remarca.
Pedro Sánchez assegura que un govern del PSE-EE amb EH Bildu a Euskadi en la pròxima legislatura "no és sobre la taula". "Nosaltres tenim una aliança estratègica amb el PNB, que no solament és a nivell de govern de coalició a Euskadi, sinó també a les diputacions forals i en una àmplia majoria d'ajuntaments", afirma, per reconèixer que els socialistes aspiren a "liderar més institucions i no a cogovernar-les amb el Partit Nacionalista Basc".
ELECCIONS GENERALS
Pel que fa a les eleccions generals del 29 de novembre, assegura que intentarà pactar "amb tots els grups parlamentaris per formar una majoria" i adverteix que "no hi ha cap societat, tampoc l'espanyola, que pugui avançar fent marxa enrere". "I l'únic que hem sentit per part del PP i Vox és derogar, retallar i desmantellar", critica.
Sánchez aspira a tenir "una majoria més àmplia i progressista per arribar més lluny i abans en matèria d'avenços socials". "El que estic manifestant és el meu respecte a quin sigui el resultat que surti de les urnes el pròxim 29 de novembre. Aquí del que estem parlant, per dir-ho amb noms i cognoms, és de si el pròxim vicepresident del Govern continua sent Carlos Cuerpo o és Santiago Abascal", precisa.
Pel que fa als resultats que auguren les enquestes per a Vox, creu que "la dreta política i mediàtica" el que ha fet ha estat "contribuir a blanquejar la ultradreta". En aquest sentit, considera que "hi ha un error per part del Partit Popular de no solament parlar com Vox, insultar com Vox, sinó plantejar retallades com Vox".
"El fet que fins i tot el cap de Vox digui que a mi m'han de penjar pels peus. El fet que s'amenaci la seu del Partit Socialista, la seu de Ferraz en la qual estem fent aquesta entrevista, per part d'una organització feixista com és Núcleo Nacional, i no hagi comptat amb el retret ni la crítica ni la condemna per part del Partit Popular i de Vox, és obrir les portes i lliscar per un pendent molt perillós", manté.
SUCCESSIÓ
Preguntat sobre si la pròxima legislatura és la de preparar el seu relleu, Sánchez respon que "l'important és que qui m'hagi de succeir ho decidirà la militància de base amb les primàries, però per a això queda temps".Després d'assegurar que Espanya necessita "quatre anys més d'avenços per culminar i consolidar" les transformacions assolides, el president del Govern sosté que "el millor antídot contra la involució és la mobilització".
"I, com que hi haurà una mobilització històrica, crec que hi haurà també una remuntada històrica de l'Espanya progressista davant la involució que representen Feijóo i Abascal", afirma.
VAGA GENERAL PER L'HABITATGE
En relació amb la vaga general de dimecres passat per l'habitatge digne, Sánchez diu que ho sent com "una crida d'atenció a totes les institucions, que hem de fer molt més en menys temps per resoldre el principal problema dels nostres ciutadans, probablement el que explica en bona mesura, fins a un 60%, el problema de la desigualtat al nostre país". Per tant, expressa el seu "màxim respecte a un dret constitucional, que és el dret a la vaga" que, a parer seu, es va fer "no en contra de ningú, sinó a favor de la més gran implicació de les institucions en el problema real de l'accés a l'habitatge".
"He sentit el cap de l'oposició parlar que aquesta vaga general era un disbarat, i el que realment és un disbarat és anomenar els sindicats màfia, escombraries, com ho han fet el Partit Popular i Vox", censura. Davant la 'promesa' en la campanya del 2023 de 184.000 habitatges de lloguer assequible, el president del Govern destaca que, "ara mateix estan ja construïts i lliurats més de 80.000, i estan en procés de construir-se els altres 100.000 que resten fins a aquest compromís, i esperem que es puguin lliurar les claus als nous inquilins en els pròxims anys".
En aquesta línia, assenyala que durant el seu mandat s'ha construït "entorn d'un milió d'habitatges, dels quals un 13% han estat habitatges protegits, habitatges assequibles". "Necessitem, i aquesta és la discrepància que jo tinc amb l'esquerra a la meva esquerra, modificar la llei del sòl per reduir els tràmits burocràtics i, per tant, seguir construint a un ritme més alt. Però també hem de regular aspectes que avui, desgraciadament, moltes comunitats autònomes governades pel Partit Popular i Vox es neguen a aplicar dins del que representa la llei estatal d'habitatge", adverteix.