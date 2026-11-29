BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El cap de llista d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha assegurat que hi ha poc a celebrar aquest diumenge davant una possible suma del PP i Vox: "Seríem extraterrestres si celebrem massa el que està passant aquesta nit".
Quan ha arribat a la seu electoral d'ERC amb la seva família i membres del seu equip, Rufián ha afirmat que, més enllà dels resultats de cadascú, "que Abascal pugui arribar a ser vicepresident fa que sigui una mala nit".
Quan li han preguntat què passarà ara si el PP i Vox poden arribar a formar govern, ha respost: "Un repte majúscul, i nosaltres hem demostrat que ho podem fer, que ho sabem fer i ja està. Reconstrucció".