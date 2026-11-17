BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El cap de llista d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha lamentat aquest dimarts que ERC té un complex històric i que li costa plantar "cara a les barbaritats i toxicitats" de Junts, i ha assegurat que ell no té aquest complex.
En una entrevista a 'Nació' recollida per Europa Press ha augurat una derrota electoral als postconvergents i que no se n'alegra: "Entre la pressió que tenen d'Orriols, que se'ls menja pels peus, i que segons qui considera que copiant Ayuso els anirà bé, doncs és un drama. Jo no me n'alegro."
Preguntat per si té contacte amb dirigents de Junts, ho ha afirmat, però ha expressat que és difícil tenir una bona relació amb gent que "en les últimes 48 hores m'han dit maltractador, imbècil, idiota, analfabet i que ens haurien d'assassinar a tots".
Sobre les eleccions generals del 29 de novembre, ha sostingut que desitja "el millor" al PSOE però que no treballa per als socialistes i que el PSC no mereix guanyar els comicis a Catalunya.
Ha apuntat que el salt és que forces sobiranistes autonòmiques guanyin o obtinguin bons resultats a les seves respectives comunitats: "Em sentiré molt orgullós si Bildu les guanya al País Basc, si Compromís obté un gran resultat a la Comunitat Valenciana o el BNG a Galícia. I és un orgull per a mi que representem molta gent més enllà de les nostres sigles".