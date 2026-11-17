Javier Fernández - Europa Press
BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El cap de llista d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat els dos decrets de l'habitatge, dels quals un es va aprovar la setmana passada a la Diputació Permanent, i ha defensat que protegien també els petits propietaris: "La gent està molt més prop de ser desnonada que de ser ocupada".
El republicà ha senyalat "l'estranger que té la capacitat de comprar edificis i fer fora la gent" com el responsable de l'estat del mercat immobiliari a Espanya, ha expressat aquest dimarts en una entrevista a '20Minutos' recollida per Europa Press.
Preguntat per la gestió de la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, Rufián ha criticat que la política hagi demanat comprensió als grans tenidors i als fons d'inversió, "quan el que necessiten és BOE".
Ha subratllat que un eventual govern de PP i Vox anirà en contra de la cultura i l'educació, "i això inclou el català, que és un idioma integrador innegable", i ha apuntat que tots dos partits busquen de tot menys igualtat i integració.
Sobre la vinculació entre immigració i inseguretat que fan alguns partits, Rufián l'ha qualificat d'"injusta" i que no respon a la realitat i ha defensat parlar de la multireincidència i, en matèria migratòria, defensar fluxos legals i regulats per evitar que persones morin al mar.