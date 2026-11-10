Rufián atribueix al comitè de campanya la seva absència en el debat de Pimec

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat d'ERC al Congrés per Barcelona, Gabriel Rufián, ha atribuït al comitè de campanya d'ERC la seva absència en el debat organitzat per Pimec de candidats per Barcelona en les eleccions generals del 29 de novembre d'aquest dilluns: "Em sembla un error bestial per part nostra".
"Hi ha un comitè de campanya, en aquest cas d'ERC, que reparteix la feina, i a mi em van dir que a aquest debat no hi anés, perquè hi ha molts debats, i a aquest debat hi anirà un altre", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida aquest dimarts per Europa Press.
Sobre el fet que en el debat es justifiqués la seva absència per una suposada indisposició i cansament, Rufián ho ha negat; ha afirmat que "algú menteix" i que se'n va assabentar de tot plegat mentre corria arran de diversos missatges que li desitjaven que es recuperés aviat.