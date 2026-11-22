Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
El cap de llista d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha apel·lat al vot socialista després que el president del Govern central i candidat socialista, Pedro Sánchez, es deixés "avassallar" pel candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el 'cara a cara' de dijous.
Així s'ha pronunciat aquest diumenge en l'acte central de campanya d'ERC a Barcelona, al Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), juntament amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras; la secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, i la cap de llista de Podemos al Congrés, Irene Montero.
Davant d'unes 2.500 persones segons l'organització, la convocatòria més multitudinària del partit en aquesta campanya, Rufián ha acusat Sánchez de deixar-se guanyar en el 'cara a cara' "a favor d'una tàctica" de comunicació política, i ha promès que l'esquerra sobiranista no es deixarà avassallar.
"Qui anirà a la Moncloa a defensar els nostres drets i el nostre país? El PSC, Jordi Hereu? O ERC i jo? Doncs voteu amb memòria, voteu amb ganes", ha demanat el candidat republicà, i ha afegit que, si ERC i Bildu no es quadren cada setmana davant del PSOE, seria vicepresident qui va ser líder de Cs, Albert Rivera.
Ha afirmat que no vol governar Espanya però vol que Espanya es governi bé, i ha criticat els qui l'acusen de derrotisme per dir que hi ha la possibilitat d'un govern de PP i Vox: "És la mateixa gent que, i ho dic amb un enorme respecte però hem de dir la veritat, ha estat al Consell de Ministres, bé en fi...", ha dit en al·lusió a Sumar i ara als representants del Frente Amplio.
RECONEIXEMENT A GUILLEM AGULLÓ
Rufián també ha qualificat de vergonya que el PSOE i el PSC hagin trigat "33 anys i una campanya electoral" a reconèixer com a víctima del terrorisme Guillem Agulló, el jove antifeixista valencià assassinat als 18 anys per un grup neonazi a Montanejos (Castelló) l'abril del 1993.
El candidat republicà ha citat un discurs de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol el 1999 al Poblenou, on parlava en castellà que Catalunya és diversa, i un altre del també expresident de la Generalitat Pasqual Maragall en el seu discurs d'investidura el 2003, on també apel·lava a una Catalunya desacomplexada i diversa: "Jo vull representar això, aquest socialisme catalanista, progressista".
Ha criticat els representants de Junts que han dit: "Vull que torni la nostra ERC", després del qual ha assegurat que les dretes sempre consideren que els països són seus i que les esquerres són llogaters incòmodes, que estan de pas.
JUNQUERAS: VOTAR PSC ÉS VOTAR ADIF I RENFE
Junqueras ha assegurat que votar el PSC "és votar Adif i Renfe, el desastre de Rodalies, la incapacitat", i enfront del discurs del vot útil dels socialistes ha assegurat que els vots també han de ser útils durant quatre anys i no només el 29N.
"Votar el PSC no és un vot útil, perquè massa vegades arrosseguen els peus i tot els fa mandra i mai tenen pressa per resoldre res, i deixen que el temps passi, i s'acomoden", ha criticat Junqueras, que ha argumentat que és el que ha passat amb el nou model de finançament i amb la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA).
També ha argumentat que votar el Frente Amplio a Girona, Lleida i Tarragona "és un vot llençat, que no serveix i que només serveix per regalar un diputat a PP i Vox", i ha afegit que el mateix passa amb els vots a Junts a Lleida i Tarragona, on considera que votar Junts és restar vots a l'independentisme.
La secretària general dels republicans ha retret que Sánchez presumeixi del creixement econòmic d'Espanya, perquè considera que "no és un miracle, és un miratge", i ha garantit que cap vot d'ERC servirà per investir algú de PP i de Vox.
En l'acte, on han repartit 1.500 cartells amb la cara de Rufián, també hi han participat la número 2 d'ERC al Congrés per Barcelona, Mireia Ingla; la cap de llista al Congrés per Tarragona, Norma Pujol; la cap de llista al Congrés per Girona, Teresa Jordà; la cap de llista al Congrés per Lleida, Inés Granollers; el número 5 al Congrés per Barcelona, David Minoves, i el número 7 al Congrés per Barcelona, Àlex Ramon.