RTVE celebrarà el 23 de novembre un debat amb 8 forces polítiques del Congrés

MADRID 13 nov. (EUROPA PRESS) -
RTVE organitzarà i emetrà en directe un debat electoral entre els portaveus de vuit formacions polítiques amb grup parlamentari al Congrés el dilluns 23 de novembre: PP, PSOE, VOX, Front Ampli, ERC, Junts, Euskal Herria Bildu i EAJ-PNV.
Segons ha informat aquest divendres la corporació pública, Junts havia declinat la invitació a participar-hi amb motiu de les eleccions generals del 29 de novembre. No obstant això, finalment, ha confirmat la seva presència.
El debat de RTVE estarà moderat pel periodista Xabier Fortes i s'emetrà per La 1, Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es i RTVE Play. RTVE ha assenyalat que cedirà de franc el seu senyal institucional a tots els mitjans i institucions que el sol·licitin.
Respecte als participants, ha concretat que seran Ester Muñoz (Grup Parlamentari Popular), Patxi López (Grup Parlamentari Socialista), Pepa Millán (Grup Parlamentari Vox), Emilio Delgado (Front Ampli), Gabriel Rufián (Grup Parlamentari Republicà), Miriam Nogueras (Grup Parlamentari Junts per Catalunya), Oskar Matute (Grup Parlamentari Euskal Herria Bildu) i Maribel Vaquero (Grup Parlamentari Basc EAJ-PNV).
El debat durarà una hora i mitja i s'estructurarà en tres blocs temàtics, seguits del minut d'or amb el qual cada participant tancarà la seva intervenció i demanarà el vot a la ciutadania.
Els blocs seran habitatge i estat del benestar; el segon, economia, ocupació i infraestructures; i el tercer, clima sociopolític i pactes. Els llocs d'obertura i tancament dels tres blocs temàtics i del minut d'or s'han establert per sorteig.