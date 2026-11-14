Publicat 14/11/2026 10:45

Rodalies registra retards en les seves línies aquest dissabte per una incidència operativa

Archivo - Viajeros cogen un tren de rodalies, en la estación de Sants, a 23 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).
Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -

Les línies de Rodalies registren retards aquest dissabte per una incidència operativa a la xarxa, segons ha informat en una anotació a 'X'.

Els trens circulen fora del seu horari habitual i poden veure incrementat el seu temps de recorregut, tot i que Renfe preveu "normalitzar" el servei durant aquest cap de setmana després de l'acord assolit aquest divendres amb els maquinistes per evitar que hagin d'iniciar els seus torns a l'estació de Sants de Barcelona.

Rodalies espera que la normalitat es recuperi "de manera progressiva", especialment a partir d'aquest diumenge, quan les mesures de flexibilitat estiguin plenament implantades.

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