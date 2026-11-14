Rodalies registra retards en les seves línies aquest dissabte per una incidència operativa

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Les línies de Rodalies registren retards aquest dissabte per una incidència operativa a la xarxa, segons ha informat en una anotació a 'X'.
Els trens circulen fora del seu horari habitual i poden veure incrementat el seu temps de recorregut, tot i que Renfe preveu "normalitzar" el servei durant aquest cap de setmana després de l'acord assolit aquest divendres amb els maquinistes per evitar que hagin d'iniciar els seus torns a l'estació de Sants de Barcelona.
Rodalies espera que la normalitat es recuperi "de manera progressiva", especialment a partir d'aquest diumenge, quan les mesures de flexibilitat estiguin plenament implantades.