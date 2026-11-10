Rodalies informa que dels 184 trens programats fins a les 11.00 se n'han suprimit la meitat

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
Rodalies ha informat que dels 184 trens programats fins a les 11.00 hores d'aquest dimarts se n'han suprimit 93, un 50,54% del previst pels serveis mínims establerts per a la jornada de vaga de maquinistes, segons informen fonts de l'operador a Europa Press.
A primera hora d'aquest dimarts Rodalies ha informat a través d'X que "a causa de l'incompliment dels serveis mínims establerts per a la jornada de vaga d'avui" els trens no ofereixen el servei programat.
Aquesta setmana hi ha previstes vagues de maquinistes dimarts i dijous, amb suposats serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% en hores vall, i dimecres, que hi ha convocada vaga general, s'ha acordat un 25% de serveis mínims en hores punta i sense servei en hores vall.