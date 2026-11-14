Rodalies celebra l'acord amb els maquinistes i preveu "normalitzar" el servei aquest cap de setmana

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Rodalies ha celebrat l'acord signat aquest divendres amb els maquinistes, durant la reunió del Comitè d'empresa, pel qual es torna als horaris anteriors a l'1 de novembre i s'evita que els conductors hagin de sortir obligatòriament des de l'estació de Sants (Barcelona) a l'inici de la seva jornada laboral, la qual cosa preveuen que permeti "normalitzar el servei" durant aquest cap de setmana.
En un comunicat aquest dissabte afirmen que l'acord servirà per millorar el servei i reduir les incidències que s'han produït durant l'última setmana, ja que "es millora l'organització dels torns i l'operativa" en les estacionis d'origen o destinació facilitant una gestió més eficient.
Segons Renfe, es "recuperen els gràfics de servei dels maquinistes acordats amb la representació dels treballadors després que els últims dies s'haguessin hagut d'aplicar els gràfics reglamentaris per la decisió dels representants dels treballadors de trencar els pactes existents durant anys".
Esperen que la normalitat es recuperi "de manera progressiva", especialment a partir d'aquest diumenge, quan, apunten, les mesures de flexibilitat operativa estaran plenament implantades.
Rodalies valora positivament la "voluntat de diàleg de les parts" i defensa que aquesta solució afavoreix tant a l'organització del servei com a la prestació als usuaris, i afegeixen que els canals de diàleg han estat oberts durant tot el procés.