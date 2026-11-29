EUROPA PRESS - LORENA SOPENA
BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha celebrat l'alta participació en les eleccions generals d'aquest diumenge, en espera de conèixer els resultats finals, perquè "reforça la democràcia i l'interès de la ciutadania amb la política".
"La democràcia es defensa votant i avui podem estar contents de les dades de participació", ha destacat en una breu compareixença davant els mitjans poc després del tancament dels col·legis electorals a l'hotel de Barcelona des d'on segueixen l'escrutini electoral.
Per Rius, han estat unes eleccions molt polaritzades en què la resta de forces han recorregut a un missatge basat "en la por i en anar en contra de" mentre que, a parer seu, Junts ha apostat per explicar la feina que han fet aquesta legislatura i per demanar un vot d'esperança, no de la por, a favor de Catalunya.