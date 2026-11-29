MADRID, 29 nov. (EUROPA PRESS) -
La participació en les eleccions generals d'aquest diumenge ha assolit a les 18.00 hores un rècord històric, amb un 68,15%, segons l'actualització de les 18.34 hores.
La dada supera en 4,70 punts l'anterior màxim que mostra l'històric de participació a aquesta hora, el 63,45% del 1996. També està 15,02 punts per sobre del que es va registrar el juliol del 2023, que va ser del 53,13%, i 11,30 punts per sobre del del novembre del 2019, quan va arribar al 56,85%.
Fins a les 18.00 hores d'aquest diumenge havien votat 24.493.128 persones, 5.821.521 més que en el segon avançament del 2023, segons les dades del web del Ministeri d'Interior amb dades del 99,95% de les meses. Les xifres es poden consultar al web https://resultados.29neleccionesgenerales.com.
AUGMENT DE PARTICIPACIÓ A TOTES LES COMUNITATS AUTÒNOMES
La Comunitat de Madrid registra la participació més alta per comunitats, amb un 72,69%, seguida de la Comunitat Valenciana (71,21%), Cantàbria (70,75%), La Rioja (70,55%) i Castella-la Manxa (70,39%). També superen la mitjana espanyola Múrcia, amb un 69,91%; el País Basc, amb un 69,35%; Aragó, amb un 68,90%; i Galícia, amb un 68,21%.
Per sota de la mitjana, situada en el 68,15%, es troben Astúries (68,02%), Navarra (68,06%), Castella i Lleó (67,98%), Andalusia (66,82%), Catalunya (66,55%), Extremadura (65,99%), les Illes Balears (61,48%) i les Canàries (57,56%). Ceuta registra un 60,80% i Melilla, un 56,32%.
La participació augmenta a totes les comunitats respecte al 2023. Les pujades més grans corresponen a Melilla (+24,39 punts), Ceuta (+21,50), Madrid (+19,00), Catalunya (+17,83) i el País Basc (+16,92). La pujada més moderada és la de Cantàbria, amb 10,31 punts.
PARTICIPACIÓ PER PROVÍNCIES
Entre les províncies, els percentatges més alts es registren a Madrid, amb un 72,69%; València, amb un 72,26%; Guadalajara, amb un 71,54%; Castelló, amb un 71,47%; i Toledo, amb un 70,87%. A l'extrem contrari se situen Melilla (56,32%), Las Palmas (57,41%), Santa Cruz de Tenerife (57,71%), Ceuta (60,80%) i les Balears (61,48%).
A la Corunya la participació arriba al 68,24%, 12,28 punts més que el 2023; a Lugo se situa en el 66,27% (+12,21), a Ourense en el 66,27% (+12,80) i a Pontevedra en el 69,45% (+12,00). Àlaba registra un 67,51% (+19,35), Biscaia un 70,11% (+16,73) i Guipúscoa un 68,95% (+16,13). Astúries arriba al 68,02% (+13,91) i Cantàbria al 70,75% (+10,31).
A Barcelona la participació és del 67,44% (+18,25); a Girona, del 64,23% (+17,76); a Lleida, del 61,79% (+16,69); i a Tarragona, del 64,92% (+15,60). Les Illes Balears arriben al 61,48% (+12,90).
Àvila registra un 68,60% (+10,21); Burgos, un 67,15% (+14,87); Lleó, un 66,27% (+12,02); Palència, un 67,83% (+13,15); Salamanca, un 67,65% (+12,98); Segòvia, un 70,31% (+12,32); Sòria, un 65,50% (+12,60); Valladolid, un 70,52% (+14,80); i Zamora, un 65,90% (+11,43).
A Albacete la participació és del 70,44% (+15,77); a Ciudad Real, del 69,05% (+12,67); a Conca, del 70,37% (+12,75); a Guadalajara, del 71,54% (+17,48); i a Toledo, del 70,87% (+13,33). Madrid arriba al 72,69%, 19 punts més que el 2023.
Badajoz registra un 65,77% (+10,37) i Càceres, un 66,35% (+9,86). Alacant arriba al 69,54% (+12,83); Castelló, al 71,47% (+12,61); i València, al 72,26% (+13,74).
A Múrcia la participació arriba al 69,91% (+14,83); a Navarra, al 68,06% (+16,30); a La Rioja, al 70,55% (+13,43); i a Saragossa, al 69,71% (+17,38). Osca registra un 65,95% (+13,44) i Terol, un 67,83% (+13,57).
A Almeria la participació és del 66,54% (+14,17); a Cadis, del 64,63% (+13,05); a Còrdova, del 68,03% (+11,86); a Granada, del 67,80% (+13,84); a Huelva, del 64,09% (+14,50); a Jaén, del 65,72% (+10,43); a Màlaga, del 65,84% (+12,93); i a Sevilla, del 69,19% (+15,86).
Las Palmas arriba al 57,41% (+12,42) i Santa Cruz de Tenerife, al 57,71% (+11,88). Ceuta registra un 60,80% (+21,50) i Melilla, un 56,32% (+24,39), l'increment territorial més gran respecte al 2023.