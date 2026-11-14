Quatre vols cancel·lats a Madrid i Barcelona per l'aturada aèria a EUA

MADRID, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Quatre vols han estat cancel·lats aquest dissabte al matí en els aeroports de Madrid-Barajas i de Barcelona com a conseqüència de la suspensió dels enlairaments als Estats Units durant aproximadament quatre hores per una fallada en els sistemes de telecomunicacions del control del trànsit aeri.
La incidència, que ja ha estat resolta després de la reobertura de l'espai aeri nordamericà, ha afectat a vols de Delta, Iberia i United Airlines, segons ha informat Aena a Europa Press.
En concret, el gestor aeroportuari ha confirmat cancel·lacions de vols en l'aeroport de Madrid-Barajas i l'aeroport de Barcelona. A Madrid, s'ha vist afectada una sortida de Delta amb destinació a Atlanta, prevista per les 12.20 hores, i una arribada d'Iberia procedent de Chicago, programada per les 8.45 hores.
A Barcelona, Aena ha confirmat la cancel·lació d'un vol de United Airlines procedent de Chicago, l'arribada del qual estava prevista per les 12.15 hores, així com del seu corresponent vol de sortida.
El gestor aeroportuari ha recomanat als viatges que tinguin previst volar des de/cap als Estats Units comprovar l'estat del seu vol amb la seva companyia aèria.
Per la seva banda, Iberia ha assegurat que ha operat tots els enlairaments i aterratges que tenia programats, excepte el previst des de Chicago a Madrid, corresponent a l'IBE 0342, tal com apuntava també Aena, l'operació del qual preveu recuperar al llarg d'aquest dissabte.
La companyia ha assenyalat que els seus vols van poder enairar-se i aterrar malgrat la incidència als Estats Units i que l'impacte es va concentrar principalment en les operacions domèstiques del país.
Air Europa, per la seva banda, ha comunicat que la incidència no ha afectat a les seves rutes i que no ha hagut de cancel·lar cap dels seus vols.
EUA REOBRE EL SEU ESPAI AERI
Les aerolínies han recuperat la normalitat en les seves operacions després de la suspensió dels enlairaments als Estats Units, segons va comunicar l'Administració Federal d'Aviació (FAA), una incidència que ha provocat cancel·lacions en connexions Espanya.
L'Administració Federal d'Aviació (FAA) nord-americana va aixecar aquest dissabte l'ordre de suspensió després de quatre hores de paralització, que van provocar milers de retards i cancel·lacions al país. Les autoritats van confirmar que els centres de control i les torres de trànsit aeri tornaven a estar operatius.
L'incident es va produir per una sobrecàrrega de dades en els antics sistemes de telecomunicacions utilitzats pels serveis de control aeri, que va obligar a suspendre els enlairaments com a mesura de precaució.
Segons va explicar el secretari de Transports nord-americà, Sean Duffy, els aterratges no es van veure afectats i els avions que ja estaven en l'aire van poder prendre terra de forma segura.
EUA DESCARTA INDICIS DE CIBERATAC
El secretari de Transports nordamericà ha atribuït la fallada a l'antiguitat de la infraestructura tecnològica i ha reclamat al Congrés 50.000 milions de dòlars per completar la seva renovació. Duffy ha explicat que els enrutadors de telecomunicacions més antics van patir una sobrecàrrega de dades, la qual cosa va generar inconsistències tècniques i va obligar la FAA a suspendre els enlairaments.
Per la seva banda, el secretari de Seguretat Nacional, Markwayne Mullin, ha descartat que existeixin indicis d'un possible ciberatac o d'activitat sospitosa, encara que ha precisat que la investigació continua oberta per esclarir les causes de l'incident.
Les autoritats nordamericanes han assegurat que la seguretat dels passatgers no va estar compromesa durant la incidència i han assenyalat que més de 3.500 avions es trobaven en vol quan es va emetre l'ordre de suspensió.