David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Els expresidents de la Generalitat Jordi Pujol i Artur Mas acompanyaran la candidata de Junts a les eleccions generals, Miriam Nogueras, en el míting central que la formació farà diumenge a Castelldefels (Barcelona) per apel·lar al vot convergent, que també comptarà amb una intervenció telemàtica de l'expresident Carles Puigdemont.
Així ho han explicat diverses fonts consultades per Europa Press, que han concretat que en l'acte també hi intervindrà el secretari general de Junts, Jordi Turull, entre altres membres de la formació.
Serà la primera incursió de Pujol en la campanya electoral a favor del partit de Puigdemont mentre que Mas ja va protagonitzar fa uns dies un acte amb Nogueras en el qual va explicar que la votarà i va recomanar optar per Junts.
Tot i que Pujol i Mas no militen en el partit, tots dos han manifestat diverses vegades el seu suport a la formació de Puigdemont: el primer ho va fer en les eleccions al Parlament del 2024 i en altres moments en què han coincidit, i el segon ja va acompanyar Nogueras en diferents actes durant la campanya electoral de les generals del 2023 i en les municipals.
Amb la presència de Pujol i Mas en el míting, Nogueras respon a les declaracions del candidat del PP per Barcelona, Xavier García Albiol, que va manifestar recentment que aspira a aglutinar el vot de CiU perquè considera que Junts ja no representa l'extinta federació.