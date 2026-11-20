LLEIDA, 20 (EUROPA PRESS)
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha demanat aquest divendres un 'sprint' en el que queda d'aquesta campanya electoral per reunir tots els vots d'aquells que volen que s'anteposin els interessos de Catalunya: "No permetrem que ens arraconin, silenciïn i ens enviïn a l'ostracisme".
Ho ha manifestat en un míting davant unes 250 persones a Lleida encapçalat per la candidata de Junts a les eleccions, Miriam Nogueras, en el qual també ha participat el secretari general, Jordi Turull; el cap de llista per aquesta demarcació al Congrés, Isidre Gavín; la diputada en el Parlament Jeannine Abella i la candidata a l'alcaldia, Violant Cervera.
Segons Puigdemont, Junts sempre ha anat a contra corrent a Madrid per recordar que "hi ha un elefant a l'habitació que es diu Catalunya", i creu que els ciutadans s'estan activant i posant la seva dignitat per davant en defensa del poble català.
En la seva primera intervenció pública després de la seva entrevista a 'El Mundo', ha opinat que en aquesta legislatura s'ha intentat arraconar, invisibilizar i que Junts no molesti i s'emmarqui en el políticament correcte, com, al seu judici, han fet els socialistes catalans i el cap de llista d'ERC, Gabriel Rufián.
"Han baixat el cap i té premi per això, perquè no els han arraconat, ni els han condemnat a l'ostracisme ni els han menystingut", ha sostingut Puigdemont, que creu que PP i Vox han fet el mateix en el pla de la defensa de l'espanyolitat del debat polític.
Per això, ha conclòs que, per a tots ells, el seu món "és Espanya, no Catalunya" mentre que Junts ha hagut de treballar el doble per fer-se escoltar i respectar, segons ell.
"ERC RUFIÁN DE CATALUNYA"
Després de referir-se a ERC com "l'Esquerra Rufián de Catalunya", considera que amb la seva aliança amb Podem coincideixen amb PP i Vox en la seva voluntat que Junts desaparegui.
"Els molestem tant a (Santiago) Abascal com a Rufián. Rufián no per dir que vol que desapareguem", ha lamentat Puigdemont, deixant clar que Junts seguirà resistint i erigint-se com l'únic partit d'obediència catalana que concorre als comicis.
NO SEREM EL "BE OBEDIENT"
"No ens transformem en el be obedient en el corral de la política espanyola, com sí han fet Rufián i el PSC", ha manifestat el líder de Junts, rebutjant de pla la proposta del republicà de fer un govern de concentració amb els socialistes després del 29N.
Amb tot això, ha reivindicat que Junts ha aconseguit situar-se al centre, fins i tot que van aconseguir estar presents en el cara a cara entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Aconseguim situar-nos al mig".
"Qui vulgui parlar amb nosaltres sap que Catalunya ha d'estar al centre de la taula. Ens comprometem que ho fem de manera irrenunciable i insubornable", ha recalcat.