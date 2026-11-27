Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -
Puig ha aconseguit un acord amb intenció d'adquirir el 75% en Artessence Group, la societat matriu de Parfums de Marly i Initio Parfums Privés, una operació que aportarà un "creixement atractiu" i tindrà un impacte significatiu en la rendibilitat i accelerarà el compliment de Vision 2032, ha informat la companyia en un comunicat aquest divendres.
Aquesta operació complementa el negoci de Puig en Fragàncies i accelera el desenvolupament de les àrees prioritàries de creixement definides en Vision 2032, i la transacció incorporarà dues Love Brands amb presència a Amèrica del Nord, entre altres mercats.
Es preveu que Artessence generi unes vendes netes d'entre 420 i 440 milions de dòlars aproximadament i un EBITDA d'entre 180 i 190 milions de dòlars aproximadament en l'exercici fiscal de 2026-2027, que finalitza el 31 de març de 2027.
El President Executiu de Puig, Marc Puig, ha declarat que "Parfums de Marly i Initio són marques excepcionals que combinen desitjabilitat amb una impressionant trajectòria de creixement rendible. Són altament complementàries amb el nostre portfolio i encarnen el tipus de Love Brands singulars que aspirem a impulsar en Puig".
"CREIXEMENT SIGNIFICATIU"
Per la seva banda, el CEO de Puig, José Manuel Albesa, ha afirmat que "Parfums de Marly aporta un creixement significatiu i un posicionament assentat a Amèrica del Nord, mentre que Initio és una marca singular amb un gran potencial per davant".
El fundador i Director Creatiu de Parfums de Marly, Julien Sprecher, ha recordat que va crear Parfums de Marly amb una visió "molt personal de la perfumeria, que uneix l'herència francesa, la llibertat creativa i un esperit contemporani" i que l'aliança amb Advent els ha permès accelerar aquesta visió i construir un negoci internacional.
L'operació valora el 100% d'Artessence en un valor d'empresa (Enterprise Value "EV") de 1.900 milions de dòlars: es preveu que Artessence generi unes vendes netes d'entre 420 i 440 milions de dòlars i un EBITDA d'entre 180 i 190 milions de dòlars aproximadament en l'exercici fiscal 2026-27, que finalitza el 31 de març de 2027.