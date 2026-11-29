MADRID 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El PSOE considera que la dada de participació rècord en les eleccions generals d'aquest diumenge 29 de novembre reflecteix que hi ha "molt interès" de la ciutadania, però fa una crida a la "prudència" i al "respecte a les urnes".
Fins ara la participació està sent històrica, un 68,15% segons el recompte de les 18.00 hores, 15 punts per sobre respecte al 23 de juliol del 2023 a la mateixa hora.
El candidat socialista i president del Govern central, Pedro Sánchez, ha posat molt èmfasi a arribar a un 75% de participació, com a condició necessària per assolir una majoria progressista que li permeti continuar a La Moncloa. I al seu equip treballen amb la hipòtesi que, a partir del 70% de participació, el benefici se l'emporta l'esquerra.
No obstant això, a Ferraz demanen "prudència" en relació amb si aquest increment de participació es traduirà en escons per al PSOE.
La secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, i la presidenta del partit, Cristina Narbona, estan seguint la jornada electoral des de la seu federal dels socialistes al carrer Ferraz de Madrid.
Totes dues dirigents formen part de l'equip de campanya dels socialistes i estan seguint el transcurs de les votacions des de primera hora de la tarda, segons indiquen fonts socialistes. Al llarg del vespre, és previsible que hi vagin altres integrants de la direcció.