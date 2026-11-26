BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmat que el PSC viurà "amb normalitat" el retorn de l'expresident de la Generalitat i president de Junts, Carles Puigdemont, després que se li hagi aplicat la llei d'amnistia, tot i que no ha concretat si assistiran als actes del Parlament el 12 de desembre.
"Nosaltres, evidentment, com que ho vivim amb normalitat, això és el que farem: viure amb normalitat el retorn del senyor Puigdemont", ha dit Moret en una roda de premsa aquest dijous.
La portaveu socialista ha considerat una bona notícia que s'hagi pogut aplicar "de manera efectiva" l'amnistia a Puigdemont, en línia amb el seu objectiu de retornar la normalització institucional, política i social a Catalunya.
"La tornada de Puigdemont és el que volíem, és l'assoliment concret de l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia. Per això pot tornar i a nosaltres això ens sembla un acte de normalització i l'assoliment d'un estat de convivència i de normalització democràtica i política al nostre país", ha expressat.
Ha destacat que l'amnistia és un marc legislatiu que ha estat impulsat al Congrés per la majoria parlamentària de la investidura de Pedro Sánchez com a president el 2023, "liderat pel Govern d'Espanya", amb amplis consensos i el suport d'altres forces progressistes.
DEBAT DE 3CAT
Moret ha començat la intervenció valorant el debat electoral dels candidats per Barcelona de dimecres a 3Cat, i ha dit que es va constatar que es van configurar "clarament dos blocs absolutament diferents" i dues maneres d'entendre l'economia, la societat i l'estat del benestar.
Ha afirmat que el candidat del PSC, Jordi Hereu, va deixar clar des del primer moment "el que significa" que a Espanya hi hagi un govern progressista amb Sánchez al capdavant, davant el que suposaria l'arribada del PP i Vox a l'executiu.
"El nostre candidat va liderar clarament les propostes del bloc de les esquerres", en qüestions com l'habitatge, les infraestructures, les pensions i la convivència, davant una dreta que es va limitar a manifestar la seva voluntat de retallar drets i privatitzar serveis públics, segons Moret.