David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
El PSC ha reivindicat la figura de l'exministre socialista de Sanitat Ernest Lluch, 26 anys després del seu assassinat per part d'integrants d'ETA: "El seu exemple ens interpel·la. El millor homenatge és continuar lluitant per una societat més justa", recull el partit en un apunt a 'X' aquest dissabte.
El PSC ha afirmat que recordar Lluch també és reivindicar la política que "construeix ponts, combat les desigualtats i planta cara a l'odi".
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, també ha recordat Lluch en un missatge a 'X', en què l'ha definit com un socialista compromès amb la llibertat, la igualtat, el diàleg i la convivència, i ha dit que el seu llegat és més viu que mai: "Davant les desigualtats i els discursos d'odi, necessitem més socialisme que mai", ha dit.