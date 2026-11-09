El PSC es presenta com "decisiu" per a la majoria progressista i aspira a millorar resultats

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha presentat el PSC com "determinant i decisiu" per revalidar una majoria progressista en les generals del 29 de novembre, en què aspiren al millor resultat possible a Catalunya, i també l'obtingut el 2023.
"Catalunya, més que mai, serà imprescindible", ha afirmat en unes declaracions davant els mitjans aquest dilluns, i ha cridat els progressistes de Catalunya a adherir-se a l'opció socialista per frenar la dreta i l'extrema dreta i evitar un govern del PP i Vox.
Els socialistes catalans busquen una "gran mobilització per frenar els autoritaris i involucionistes", i aspiren a màxims, després d'assolir el 2023, amb Meritxell Batet al capdavant, 19 diputats, el millor resultat del partit en unes generals des del 2008, quan amb Carme Chacón al capdavant van assolir el seu millor resultat històric, amb 25.
El 2023 van guanyar a totes les demarcacions i van obtenir 13 dels 32 escons al Congrés per Barcelona, 2 de 6 a Girona i Tarragona i 2 de 4 a Lleida; i al Senat van obtenir 9 dels 16 senadors catalans, per 3 d'ERC i 1 de Junts.
Tot i que l'èxit dels socialistes es mesurarà en si aconsegueixen o no reeditar la coalició progressista, a nivell numèric, no es marquen un límit: "El nostre resultat de partida són els resultats del 23, i aspirem a créixer el màxim possible", apunten.
La base de la seva campanya passarà per la mobilització dels votants d'esquerra, ja que serà clau per reeditar la coalició progressista, sobretot dels indecisos que, expliquen, és un percentatge important dels electors i "especialment proper" al PSC.
'LA FORÇA DE CATALUNYA'
El lema que acompanyarà els socialistes catalans serà 'La força de Catalunya', que es complementarà amb el lema de campanya del PSOE 'La fuerza de la gente'.
Malgrat que l'accident ferroviari a Urda (Toledo) ha alterat en certa manera la campanya, els socialistes tenen clars els seus missatges i prioritats, que passen pels serveis públics, l'habitatge, les pensions i la seguretat.
També, i en aquesta campanya específicament, la defensa de la cultura catalana i l'autogovern, a més del model de finançament: "Estan en risc si governa PP-Vox", ha apuntat Moret.
La portaveu ha presentat la seva formació com l'opció útil per a la defensa dels drets per a la majoria davant la dreta: "Per aconseguir frenar les tres propostes que només tenen i defensen la dreta i la ultradreta: desmantellar i desarticular els sistemes de serveis públics, aniquilar les pensions i confrontar amb Catalunya".
El programa electoral, que presentaran pròximament en format de manifest, serà complementari al programa dels socialistes a escala estatal.