BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El PSC és el partit més votat a Terrassa (Barcelona) a les eleccions al Congrés dels Diputats amb el 97,25% escrutat, amb 36.714 vots (28,97%), 7,56 punts percentuals menys que el 2023.
Darrere se situa ERC, amb 24.741 vots (19,52%) i una pujada de 8,13 punts; el PP, amb 19.877 vots (15,68%); Vox, amb 17.117 (13,50%); Comuns-Front Ampli, que se situa en la 5a posició, amb 11.687 vots (9,22%), i Junts amb 9.625 vots (7,59%).
La participació ha pujat 13,85 punts percentuals, amb una assistència a les urnes del 79,13%, i s'han registrat 1.034 vots nuls (0,8%) i 1.732 en blanc (1,36%).