BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El PSC ha repetit victòria a Manresa (Barcelona) en les eleccions al Congrés d'aquest diumenge, amb 11.584 vots (29,8%) i 1,49 punts percentuals menys que el 2023, amb el 98,27% escrutat.
El segueix ERC, amb 7.403 vots (19,04%); Junts, amb 6.160 (15,84%), el PP, amb 5.077 (13,06%) i Vox en quarta posició, amb 4.003 vots (10,29%).
La participació ha pujat en 13,2 punts percentuals, fins a situar-se en un 74,84%, i s'han registrat 358 vots nuls (0,91%) i 526 en blanc (1,35%).