GIRONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre i candidat del PSC a les eleccions generals per Barcelona, Jordi Hereu, ha demanat una "gran tramuntanada de vots socialistes" perquè el PSC aconsegueixi 3 dels 6 diputats en joc a Girona, un escó que, segons els socialistes, es disputen amb Vox.
També ho ha demanat el president de la Generalitat i líder del PSC, Salvador Illa; la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el candidat per Girona, Marc Lamuà, en un acte aquest diumenge a Girona juntament amb la ministra i cap de llista per Ciudad Real, Isabel Rodríguez.
"Si guanyem un tercer diputat, serà un diputat que ve de l'autoritarisme, del feixisme que expressa cada vegada més clarament Vox", ha assegurat Hereu.
Els socialistes van guanyar el 2023 a Girona amb 2 diputats, davant de Junts (2), ERC (1) i els Comuns (1).
LA "DIMENSIÓ SOCIAL" DE L'HABITATGE
Per aconseguir-ho, Hereu ha demanat una gran mobilització i concentrar el vot cap al seu partit, i ha apel·lat "als demòcrates, als progressistes, als catalanistes, als federalistes, als europeistes i a tota la gent d'esquerres".
Només si es revalida el Govern progressista, ha dit, es blindaran les pensions i se seguirà apostant per les polítiques per garantir el dret a l'habitatge i la seva "dimensió social".
ILLA DEMANA CONCENTRAR EL VOT
Illa ha fet una crida a un exercici de concentració del vot: "Ho dic sense embuts", i ha demanat una mobilització massiva a les comarques de Girona perquè aquest tercer escó socialista sigui una realitat i eviti que Vox en tingui un.
"Pot caure del costat dels que tenim una visió d'Espanya plural i diversa. Pot caure del costat dels qui defensem l'autogovern de Catalunya. Pot caure del costat dels qui defensem la llengua catalana. O pot caure del costat de Vox", ha advertit.
En concret ha apel·lat al catalanisme: "A ningú li demanem que renunciï a res. Ens diferencien coses", ha dit en al·lusió a la diferència entre els catalanistes federalistes i els independentistes, però ha avisat que un govern PP-Vox és dolent per a tot el catalanisme.
I ho ha fet després d'esmentar implícitament l'entrevista de Carles Puigdemont criticant Pedro Sánchez: "Veient pronunciaments recents que han fet, veient la manera com han votat, tinc dubtes que estiguin al mig".
PANEQUE: "SOM ELS DEL 3 DE 3"
La consellera Paneque ha fet una crida a la mobilització per fer possible la remuntada socialista i que no arribi al Govern l'extrema dreta: "No ens és igual a nosaltres qui governi Espanya. Per això, quan sentim les veus de la dreta i de l'extrema dreta que ens volen tornar a fer callar, sabem molt bé què hem de fer".
A més ha dit que a Girona hi ha més motius que mai per votar, perquè poden aconseguir un escó més (3 de 6 en joc), i el veu en disputa amb el primer de Vox: "A Girona som els del 3 de 3; i els altres, els de la foscor, la por, l'odi, que no en treguin ni un".
Paneque és l'única consellera que ha pres la paraula fins ara en un míting del PSC en aquesta campanya, tot i que n'han estat diversos els que han anat assistint als actes, com Albert Dalmau, Alícia Romero, Núria Parlon, Esther Niubó, Raúl Moreno, Eva Menor, Jaume Duch, Òscar Ordeig i Núria Montserrat.
Només han pres la paraula al costat d'Hereu i Illa altres membres de la candidatura i els alcaldes o candidats a l'alcaldia del municipi on se celebrava l'acte; tot plegat, enmig de les especulacions sobre si Paneque serà alcaldable del PSC a Girona com el 2023, quan va guanyar les eleccions però no l'alcaldia després del pacte independentista.
LAMUÀ VEU RETALLADES DE LA DRETA
Lamuà ha advertit de possibles retallades de la dreta, recordant les que hi va haver després de la crisi: "Rajoy a Madrid i Mas a la Generalitat van ser els reis de les retallades, els que van retallar amb més alegria de tot Europa", i ha avisat que el candidat popular, Alberto Núñez Feijóo, demana sacrificis a la ciutadania.
I també ha fet una defensa de la cohesió social: "Creixen discursos polítics que busquen dividir-nos, que busquen que ens odiem, que busquen que no confiem en el nostre veí", i ha demanat vots socialistes per demostrar que Catalunya i Girona aposten per la cohesió.
PROTESTA DELS BOMBERS
Durant la seva intervenció, Hereu ha fet referència al soroll d'una protesta d'una vintena de Bombers de la Generalitat que s'han concentrat per la millora de les seves condicions laborals a l'exterior del recinte de l'acte, acció que han fet en altres actes del PSC durant aquesta campanya.
El cap de Gabinet d'Illa, Xavier Amor, ha mantingut una breu trobada amb ells, com ho han fet altres representants de l'Executiu altres dies en què han protestat.