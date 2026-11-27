CÁMARA DE COMERCIO DE TERRASSA - Arxiu
BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
Els emprenedors dels 9 projectes tecnològics del programa d'acceleració empresarial 'Impulsa Startup' de la Cambra de Terrassa (Barcelona) participaran aquest dilluns al 'Demo Day', jornada en la qual presentaran els seus projectes a inversors.
Durant la sessió, els professionals explicaran l'evolució del projecte davant d'inversors i un comitè d'avaluació, i els dos més ben valorats rebran un premi en metàl·lic, de 4.800 i 1.600 euros per part de l'entitat, informa en un comunicat aquest divendres.
La càmera ha destacat que dels 9 projectes, quatre són de la demarcació de l'entitat, un 44% del total, quatre de Barcelona i un de Barberà del Vallès (Barcelona).