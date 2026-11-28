DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu
TARRAGONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
Un jutjat de guàrdia del Vendrell (Tarragona) ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut per la seva presumpta relació amb un tiroteig en Sant Jaume del Domenys aquest octubre.
El jutjat manté la causa oberta pels delictes de temptativa d'homicidi i de salut pública, segons ha explicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un missatge a 'X' aquest dissabte.
Els fets van succeir el passat 28 d'octubre, en un tiroteig en el qual va resultar ferida una persona, i fonts coneixedores del cas van apuntar que podien estar relacionats amb un cultiu de marihuana que va ser desmantellat en un habitatge després dels fets.