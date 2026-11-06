El PP presenta per Tarragona una llista "renovada i amb molta experiència"

TARRAGONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El PP de Tarragona ha presentat aquest divendres la candidatura del partit a la província per a les eleccions generals del 29 de novembre, una llista "renovada i amb molta experiència" per contribuir al canvi a Espanya.
En unes declaracions a la premsa, la presidenta del PP de Tarragona, Maria Mercè Martorell, ha destacat que és una llista que combina "el rigor i l'experiència" de les polítiques dels últims 3 anys amb una renovació i gent nova i jove, com la cap de llista, Mónica Landete.
Acompanyen Landete el diputat al Parlament Pere Lluís Huguet i la diputada al Congrés aquesta legislatura Elisa Vedrina, i els segueixen el regidor de Cambrils David Chatelain, l'advocada i criminòloga Eulàlia Carmona i el president del PP de Vila-seca José Martínez Raya.
Landete ha situat l'habitatge, les infraestructures, l'ocupació i la seguretat com les prioritats de la candidatura, i ha assegurat que el govern de Pedro Sánchez "ha abandonat la província".
En les eleccions generals del 2023, el PP va recuperar el diputat per Tarragona que no tenia des del 2016 després d'obtenir 51.061 vots i ser la tercera força per darrere el PSC i ERC.