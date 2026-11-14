El PP demana a Brussel·les que verifiqui si Sánchez executa les inversions ferroviàries finançades amb fons europeus

MADRID, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El PP vol que la Comissió Europea examini l'execució de les inversions finançades amb diners comunitaris, els controls de manteniment i modernització ferroviària i el compliment de les obligacions europees en matèria de seguretat, arran dels accidents ferroviaris d'Adamuz (Còrdova) i el recentment ocorregut a Urda (Toledo), que va cobrar-se la vida de 69 persones.
Els eurodiputats populars, encapçalats per la seva secretària general, Dolors Montserrat, han registrat una bateria de preguntes parlamentàries per saber si les inversions anunciades per l'Executiu i finançades amb fons europeus s'han traduït realment en infraestructures i sistemes de protecció plenament operatius.
El PP considera que la successió d'interrogants sobre l'execució de les inversions, el funcionament dels sistemes de protecció i la supervisió de la despesa europea obliga el Govern a oferir explicacions davant la Comissió Europea.
I és que sosté que les institucions europees han de comprovar que els compromisos declarats per Espanya es corresponen amb actuacions efectivament realitzades i que els diners dels contribuents s'han destinat als fins per als quals van ser concedits.
INVESTIGACIÓ "EXHAUSTIVA"
Els 'populars' reclamen així transparència, auditories i una revisió "exhaustiva" de les inversions ferroviàries, així com l'"assumpció de responsabilitats" si les investigacions acrediten algun tipus d'irregularitat.
En concret, reclamen a Brussel·les que examini el compliment de la fita 87 del Pla de Recuperació, les deficiències en els procediments de seguretat ferroviària i la responsabilitat de les autoritats espanyoles en la gestió dels fons europeus.
Així mateix, sol·liciten informació detallada sobre els fons comunitaris destinats als contractes investigats per la Fiscalia Europea després dels accidents d'Adamuz i Urda, així com sobre el grau real d'execució de les inversions a la línia d'alta velocitat Madrid-Sevilla.
L'objectiu és conèixer quants diners europeus s'han destinat als contractes objecte d'investigació, quines comprovacions s'han realitzat per verificar que els treballs es van executar correctament, i si Brussel·les preveu dur a terme auditories específiques i exigir la devolució dels fons en cas que es confirmi un ús irregular.
També pregunten pel contracte adjudicat per Adif a Thales el setembre del 2021, per 93 milions d'euros, per renovar els sistemes de senyalització i protecció ferroviària de la línia Madrid-Sevilla, inclosa la substitució del sistema LZB. Segons recull la iniciativa, el termini d'execució finalitzava el gener del 2026 i, tanmateix, deu mesos després l'LZB continuava operatiu.
S'HAN ACABAT LES ACTUACIONS APROVADES?
A més, els 'populars' demanen a la Comissió que comprovi si les actuacions estaven realment acabades, instal·lades, provades i disponibles per a l'explotació ferroviària quan el Govern va declarar complerta la fita 87 del Pla de Recuperació, un compromís necessari per desbloquejar nous desemborsaments de fons europeus.
Per la seva banda, altres preguntes sol·liciten a la Comissió que comprovi si els mecanismes de supervisió espanyols compleixen la normativa comunitària, si els procediments de circulació en condicions degradades s'ajusten a les exigències establertes i si considera necessari formular recomanacions provisionals a les autoritats espanyoles per reforçar la seguretat ferroviària.
Aquestes iniciatives també demanen comptes sobre els fons europeus pendents d'execució. En concret, recullen que, al tancament del 2025, el Ministeri de Transports mantenia pendents 1.196 milions d'euros del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, el 61,8% dels fons assignats, i recorden les deficiències en els sistemes de gestió i control d'Adif advertides pel Tribunal de Comptes.