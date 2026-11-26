TARRAGONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona presentarà els seus projectes energètics en la segona edició d'EnerHub Reus (Tarragona), que se celebrarà aquest 3 de desembre a firaReus Events.
L'enclavament ha explicat en un comunicat aquest dijous que participa com a patrocinador de l'esdeveniment i que mostrarà projectes com l'eòlica marina flotant, l'electrificació de molls i els nous combustibles com l'hidrogen.
Ha assegurat que la seva participació en el congrés "no és casual", ja que vol tenir un paper central en el canvi de model energètic a la Mediterrània.
"El futur dels ports es mourà cap a un model logístic i industrial orientat a generar cadenes de valor connectant el trànsit marítim amb el territori i els sectors productius", ha afegit.
El president del Port, Santiago Castellà, ha explicat que la infraestructura "treballa decididament per consolidar-se com un motor clau" de la descarbonització i la transició ecològica al sud de Catalunya.