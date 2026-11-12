El Port de Tarragona guanya l'ESPO Award 2026 a la integració social d'espais portuaris

TARRAGONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha rebut el premi ESPO Award 2026 a la integració social d'espais portuaris, atorgat per l'European Sea Ports Organisation (ESPO), informa en un comunicat aquest dijous.
El premi reconeix la creació del nou parc com el projecte més destacat a nivell europeu a l'hora d'integrar espais portuaris amb les ciutats que els acullen.
El jurat ha destacat que projectes com el parc del Port responen a "una nova realitat dels ports", que han de donar resposta a les necessitats de la ciutadania sense oblidar la seva funció com a infraestructures essencials.
El Port ha explicat que el parc es fonamenta en les bases d'un urbanisme sostenible, que promou la creació d'entorns verds resilients i intergeneracionals.
El president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha explicat que el parc és "un espai profundament ciutadà, pensat perquè les persones de totes les edats puguin gaudir de la salut, l'esport i les relacions intergeneracionals a tocar del Mediterrani.