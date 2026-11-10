El Port de Barcelona inicia els treballs per elaborar el seu 6 Pla d'Igualtat

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona ha iniciat els treballs per elaborar el seu 6 Pla d'Igualtat, que donarà continuïtat a les polítiques d'igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones i als drets LGTBI+ en l'organització, informa en un comunicat aquest dimarts.
El procés s'ha iniciat amb la constitució de la comissió negociadora, integrada de manera paritària per representants de l'empresa i dels treballadors.
El nou pla té una vigència prevista de quatre anys, del 2027 a 2031, i agafarà el relleu de l'actual Pla d'Igualtat, que ha obtingut el 98% de compliment.
En aquest període, el Port "ha avançat en diferents àmbits relacionats amb la igualtat", com la prevenció de l'assetjament sexual, la formació específica o la selecció i promoció professional.
El nou pla s'iniciarà a partir d'un diagnòstic actualitzat de la situació d'igualtat al Port, basat en dades quantitatives i qualitatives.