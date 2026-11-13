El Port de Barcelona avança "fermament" en el seu objectiu de reducció de les emissions contaminants

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El Port de Barcelona ha explicat que avança "fermament" en el seu objectiu de reducció de les emissions contaminants en un 50% el 2030 respecte al 2017, informa en un comunicat aquest divendres.
És una de les principals conclusions de la jornada 'Càlcul de la petjada de carboni', organitzada pel Grup de Treball de Medi Ambient de la Comunitat Portuària de Barcelona i que ha comptat amb la presència d'actors institucionals, logístics i industrials.
El Port ha explicat que el càlcul de les emissions és "un pas imprescindible" perquè les empreses de la Comunitat Portuària sàpiguen quina és la seva petjada de carboni i puguin dissenyar i desenvolupar polítiques ambientals.
La directora de Relacions Institucionals de l'enclavament, Ingrid Boqué, ha explicat que mesurar i reduir emissions és "un factor de supervivència i competitivitat comercial" indispensable.
Boqué ha recordat que el Port de Barcelona té en marxa un pla d'inversions de 1.700 milions d'euros per a projectes de sostenibilitat.