BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El director de Rodalies, Òscar Playà, ha informat que el 40% del total de trens prevists dels serveis mínims per la vaga ferroviària d'aquest dimarts no han sortit i ha defensat que Renfe ha notificat les 320 persones que havien d'oferir servei aquest dimarts a través d'una carta.
En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press ha destacat que tot el personal d'estacions ha anat a treballar (inclosos interventors) i que els únics que no s'han presentat al seu lloc de treball són una part dels maquinistes: "S'haurà d'investigar què ha passat i aplicar la normativa reglamentària de Renfe en aquests casos".
Playà ha puntualitzat que la vaga d'aquest dimarts no és de maquinistes sinó dels comitès d'empresa de Renfe i Adif.