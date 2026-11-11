Pimec xifra en 8,9% el seguiment de la vaga a Catalunya i un 29% d'empreses afectades

BARCELONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha valorat un "baix seguiment" del 8,9% durant la vaga general a Catalunya aquest dimecres al matí, encara que un 29% de les empreses que han començat la jornada tenen l'activitat reduïda o parada, informa la patronal amb dades de les 8.22.
La patronal atribueix aquestes diferències en part a les dificultats de mobilitat i les incidències que "impedeixen desenvolupar l'activitat amb normalitat, fins i tot en empreses on cap treballador ha secundat" la vaga, informa en un comunicat.
Gairebé la meitat (46,4%) de les empreses afectades no tenen cap persona en vaga i el 31,8% n'han registrat dificultats de mobilitat entre els seus treballadors, segons xifres l'Observatori de Pimec.
Aquest 31,8% d'empreses han registrat almenys una persona que no ha pogut arribar al seu lloc de treball per problemes de mobilitat, "una situació que afecta al 4,8% de les persones que havien de treballar".
PIQUETS
A més, el 14,2% de les empreses han informat que hi ha piquets als centres de treball o als accessos.
La patronal ha defensat el legítim dret de vaga, però denuncia que les dificultats per accedir als centres de treball "estan vulnerant també el dret al treball i a la mobilitat de les persones".
Per això destaca que les pimes no són les responsables dels problemes d'habitatge i considera "injust que acabin assumint les conseqüències sobre la seva activitat i competitivitat".