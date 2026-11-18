David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha assegurat que el nou Reial Decret Llei 39/2026 publicat aquest dimecres en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) "imposa més càrregues innecessàries a les pimes".
En un comunicat, la patronal ha dit que incrementa les càrregues administratives, els costos i les dificultats organitzatives de les pimes.
Així mateix, ha reclamat que la transposició de les directives europees sobre condicions laborals transparents i previsibles, i igualtat retributiva "es faci amb criteris de proporcionalitat i tenint en compte la dimensió i els recursos de les empreses".
Ha dit que la nova normativa modifica la compensació d'hores complementàries, imposa noves limitacions als períodes de prova i amplia les obligacions d'informació als treballadors, entre altres punts.
Ha alertat que aquestes mesures comporten que s'hagin d'adaptar procediments interns, sistemes de gestió de personal i mecanismes d'informació, "amb un impacte que pot ser especialment significatiu per a les empreses que no disposin de departaments especialitzats en recursos humans".